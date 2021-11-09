Горняк22: 55-летний экс-министр энергетики Сергей Шматко умер от коронавируса
Сергей Шматко Фото: кадр из youtube-канала FinligaTV
Сергей Шматко занимал пост министра энергетики России с 2008 по 2012 год. В 2013 году его назначили спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики
7 ноября умер 55-летний экс-министр энергетики и президент «Артпол холдинг» Сергей Шматко, сообщает «РБК».
«Сергей Шматко скончался от коронавируса в 52-й больнице», – сообщили в компании.
Стало известно, что неделю назад у бывшего чиновника диагностировали коронавирус и госпитализировали. Позже его состояние ухудшилось, и врачи перевели его в реанимацию, где он скончался, сообщает Telegram-канал Baza.
«Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭКа. Он внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях», – отметил министр энергетики Николай Шульгинов
Ранее скончался экс-главврач Алтайской больницы скорой помощи Владислав Бомбизо. О смерти медика рассказала в соцсетях его невестка. Руководящий пост он занимал в течение 8,5 года – с декабря 2011 года. До этого был заведующим вторым хирургическим отделением этого же медучреждения.
Горняк22: В Алтайском крае запустили чат-бот с информацией о пунктах вакцинации
Вакцинация Фото: pixabay.com
С помощью сервиса все желающие поставить прививку могут подобрать удобное для них время. Данные будут регулярно обновляться при участии минздрава Алтайского края
Жителям Алтайского края специальный сервис будет подсказывать места вакцинации, где не требуется предварительная запись, сообщает региональный оперштаб.
Центр управления регионом при поддержке минздрава разработал и запустил специальный чат-бот под названием «Вакцинация в Алтайском крае». Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить на компьютере или телефоне мессенджер Telegram.
На канале будут публиковать актуальную информацию о работе пунктов вакцинации. Кроме того, через сервис можно будет следить за количеством людей в очереди и узнать примерное время ожидания вакцинации.
Пользователи также смогут ознакомиться со списком всех введенных коронавирусных ограничений, а также со всеми соответствующими указами Губернатора. В чат-боте опубликовали и полный список телефонов горячих линий.
В настоящее время сервис предоставляет информацию только о барнаульских пунктах вакцинации, но до конца ноября в чате появятся данные со всего региона. В ближайшее время планируется запустить еще один чат в Viber.
Ранее «Толк» сообщал, что количество желающих сделать вакцину после введения QR-кодов выросло в два раза. По словам главного инфекциониста региона Валерия Шевченко, летом число привитых было в пределах 1,5-2,5 тыс. человек в сутки, а в последние дни – 10-11 тыс. человек. Врач отметил, что в крае есть потенциал делать до 15 тыс. доз вакцин в сутки.