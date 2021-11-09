Горняк22: Алтайская школа считает ситуацию с «замерзающими» детьми не критической

Варежки Фото: pixabay.com

Родители учеников Топчихинской школы пожаловались, что дети мерзнут в учебных классах, однако руководство школы уверяет, что у них нормальный температурный режим

Руководство топчихинской школы прокомментировало ситуацию с жалобами родителей учащихся на низкую температуру в учебных классах. Падение столбиков термометров до 13-15 градусов в учебном заведении связали с длительными каникулами, когда помещение пустовало, а местная котельная снижала подачу тепла.

Как рассказала «Толку» заместитель директора по учебно-воспитательной работе Топчихинской СОШ №1 Инна Горбунова, на данный момент средняя температура по учебному заведению составляет 18 градусов. С ее слов, это допустимая норма.

«Вот сейчас дети идут на физкультуру в футболочках. Я сама в блузке с коротким рукавом. Да, не жарко, но вполне терпимо. Понятно, что помещение остыло за каникулы, но сейчас температурный режим в норме. Мы постоянно мониторим ситуацию», – пояснила Горбунова.

Она призналась, что в предыдущие годы действительно были проблемы с теплом, особенно в тех кабинетах, где не было пластикового остекления.

«Да, действительно, было прохладно в кабинетах, где стояли старые окна. При поддержке администрации района их заменили. Как нам сказали, на каникулах котельная не топила на полную мощность, поэтому помещение, естественно, остыло. Сейчас температурный режим приходит в норму», – рассказала замдиректора школы.

Родители в своих жалобах связали ситуацию с неутепленностью здания. Они намерены обратиться в органы власти, если ситуация в ближайшее время не изменится в лучшую сторону.

ТОЛК