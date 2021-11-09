Горняк22: В Алтайском крае каждый пятый заболевший коронавирусом попадает в госпиталь

Ковидный госпиталь Фото: Минздрав Алтайского края

За последние пять дней коронавирусом в регионе заболели около 2,5 тысячи человек, при этом число мест в госпиталях края осталось прежним – 4 846 коек

Примерно 80% заболевших коронавирусом остаются на амбулаторном лечении дома. В ковидные госпитали попадают только пятая часть заболевших. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в режиме онлайн главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального минздрава Валерий Шевченко.

По его словам, госпитализация заболевших COVID-19 осуществляется строго с рекомендациями федерального минздрава. Сейчас в госпиталях края находятся около 4,5 тысяч заболевших, еще порядка 17,9 тысяч пациентов лечат коронавирус в домашних условиях.

«Нахождение пациента на госпитальной койке, также как и определение необходимости его госпитализации, проводится чётко в соответствии с актуальной версией временных методических рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции», – пояснил Шевченко.

В Алтайском крае сейчас развернуто 4 846 коек, на утро 8 ноября коечный фонд был занят на 88%.

«Вопрос рационального использования коечного фонда сейчас как никогда актуален. Мы не можем себе позволять неопределенно много и бесконечно долго расширять этот фонд, ресурсы в системе здравоохранения ограничены», – отметил специалист.

По его словам, если и в дальнейшем придется расширять коечный фонд, то пострадает плановая медицинская помощь, вплоть до её приостановки.

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