Горняк22: В барнаульских школах за каждым классом закрепили отдельные кабинеты

Класс в школе Фото: комитет образования Барнаула

Ранее некоторые родители школьников выразили сомнения в целесообразности очного учебного процесса в школах в разгар пандемии коронавируса

С 8 ноября во всех школах Барнаула учебный процесс продолжился после недельных каникул в очном режиме. При этом он организован в соответствии с требованиями санитарных норм и правил по профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«За каждым классом закреплён отдельный кабинет для занятий, составлен график питания обучающихся в столовой, разработано расписание звонков, маршруты для каждого класса по схеме «вход – урок – перемена – питание – урок – выход», – говорится в сообщении.

Какие меры безопасности есть в школах

антисептики на входах в школу, столовую, санузлы;

санобработка и проветривание помещений по графику, утвержденном в каждой школе;

обеззараживание воздуха рециркуляторами и бактерицидными лампами;

дезинфекция предметов общего пользования;

термометрия.

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