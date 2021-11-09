Горняк22: На Алтае в ноябре среди снега снова зацвел маральник

Маральник на Алтае Фото: transit_voyage/"Барнаул 22"

Этой осенью на Алтае уже цвели яблони, ива, маральник и подснежники. Биологи объясняют это теплой погодой осенью-2021

Растение рододендрон ледебура, больше известное как маральник, зацвело в ноябре. Цветение заметили в Республике Алтай. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Барнаул 22».

«Пока ноябрь укрывает все вокруг снегом и льдом, он дает нам возможность полюбоваться его последним в этом году цветением», – говорится в сообщении.

По словам обнаруживших нежно-розовые цветы среди снега, цветущий кустарник они нашли возле моста, ведущего к острову Патмос в селе Чемал.

ТОЛК