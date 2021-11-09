Горняк22: В Роспотребнадзоре рассказали о сходстве симптомов ОРВИ и COVID-19
Болезнь. Кашель Фото: pexels.com
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 300 антител в международных единицах полностью защищают от дельта-штамма COVID-19
Симптомы коронавируса чаще стали напоминать грипп и ОРВИ, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе центра эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает РИА Новости.
«У подавляющего большинства пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», – рассказала она.
По слова врача, вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления человека. У части пациентов его обнаружили спустя несколько месяцев после перенесенной болезни.
Ранее врач рассказал, что делать при стойкой температуре после COVID-19. По его словам, человек может отмечать у себя повышенную температуру на протяжении нескольких месяцев, что является признаком дисбаланса и проявляется даже в случае обычных ОРВИ и гриппа.