Горняк22: Астролог составила гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Знаки зодиака Фото: pixabay.com

По словам эксперта, если в 2022 году Водолей доведет до конца хотя бы один большой проект, он сможет пожинать богатые плоды еще долгое время

Для Овнов 2022 год обещает стать периодом важных событий. Это может быть переезд, продвижение по карьерной лестнице, поступление в институт или свадьба. Год вознаградит Овнов за заботу о других и подарит много полезных знакомств, заявила астролог Анастасия Приходько, сообщает «Слово и Дело».

«Наступающий год Тигра потребует от Тельцов сердечности и сосредоточенности в сфере финансов и партнерства. Главным в новом году для них станет карьера. Динамичный поток событий отвлечет представителей этого знака от семейных дел и забот. При этом в новом году Тельцам нельзя лениться», – отметила она.

Близнецы смогут получить хорошие уроки, которые помогут им выйти на новый уровень жизни. Год станет для них успешным, если они будут анализировать свои ошибки и происходящие события. Людей этого знака также ожидают приятные покупки и удачная смена работы.

В 2022 году Раки почувствуют прилив энергии. Год будет насыщен переменами. Тигр будет каждый раз будоражить Раков, встряхивать и мотивировать. Для Львов следующий год будет беспокойным и воинственным. При этом одиноким представителям этого знака захочется любви и ласки, а семейные – уйдут в работу.

Девам в новом году улыбнётся фортуна, которая поможет им реализовать самые смелые проекты. У людей этого знака появится социальная активность. Год Тигра откроет для них возможность найти свою нишу и научиться взаимодействовать с ресурсами

Весы столкнутся с манипуляторами и обманщиками. В 2022 году социальные и деловые связи для этого знака сыграют ключевую роль для достижения успехов в карьере. В год Тигра им также не стоит влезать в чужие проблемы и пытаться переделать и удержать близких людей.

Скорпионы избавятся от влияния других людей. Некоторым из них удастся изменить себя до неузнаваемости и добиться высоких целей. В год Тигра людям этого знака лучше настроиться на получение прибыли и карьерный рост.

У Стрельцов появится огромный потенциал творения и развития. При этом им не стоит начинать новое, а лучше сосредоточиться на усовершенствовании старых навыков. В 2022 году активная сфера Козерогов – это отношения и брак. Для них настанет настанет время обратить внимание на вторую половинку и помочь реализовать ее желания.

Для Рыб год Тигра сложится удачнее, чем для всех остальных знаков зодиака. Он даст Рыбам огромный потенциал к реализации своих планов. Судьба вручит им особый подарок, который даст ощущение счастья, удовольствия и эйфории от жизни.

Ранее астрологи предупредили, что Земля вступила в коридор затмений. Его формируют лунное затмение 19 ноября и солнечное затмение 4 декабря. Период с 6 по 19 ноября будет благоприятен для смены работы и поиска себя в новом деле. А конец ноября будет окутан мистическими настроениями и ознаменуется приливом творческих сил.

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