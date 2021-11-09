Горняк22: Не курорт: жители Ярового неделю мёрзнут вопреки словам властей о надёжности ТЭЦ

Яровое Фото: канал "Толк"

Два года назад в Яровом ввели режим ЧС из-за ситуации с теплоснабжением. С тех пор у ТЭЦ сменился собственник, руководители. Власти много отчитывались о сделанном. Но жители по-прежнему мерзнут

«Это катастрофа! Никто, абсолютно никто не дает гарантии, что котлы в минус 40 не гакнутся совсем. Уже сейчас такая ситуация в городе. А что дальше?» – так отреагировали жители Ярового на масштабную аварию на ТЭЦ в первых числах ноября, когда зима еще даже толком не началась. Комментарии оставляли в соцсетях.

В городе, который власти Алтайского края позиционируют как один из туристических центров и мечтают о его всесезонной заполняемости, на 5 ноября был исправен только один «летний» котел, из Барнаула в Яровое экстренно повезли тепловые пушки для обогрева соцучреждений. И это притом что здесь уже третий год действует режим ЧС, а глава регионального минпрома Вячеслав Химочка в сентябре отчитывался о том, что надежность ТЭЦ в этом году гораздо выше, чем раньше, и «позволяет уверенно входить в отопительный сезон».

Ищи свищи

Напомним, 4 ноября власти города на официальном сайте сообщили, что 1 ноября на ТЭЦ сломался котел – вышел из строя из-за зашлакованности. Власти сразу предупредили, что на его ремонт понадобится не менее трех недель. Из-за этого подключили другой котел, который обычно используется летом для подогрева воды, но его мощности не хватает для поддержания нужной температуры для отопления.

Поэтому решили ввести еще один котел, который находился на ремонте. Но он «полетел» при запуске – в нем обнаружили свищи. Все праздничные дни энергетики экстренно ремонтировали этот третий котел. А в домах яровчан и в соцучреждениях тем временем упала температура. По официальным данным властей – до 17-20 градусов.

В Яровое выехал Вячеслав Химочка. Власти приняли решение направить в город тепловые пушки для обогрева соцучреждений, мэрия готова была предоставить 40 обогревателей.

Только 7 ноября с седьмой попытки удалось запустить еще один котел. Температура в помещениях начала повышаться к утру понедельника. А к вечеру он снова сломался. То есть фактически на ТЭЦ нет котла, способного надежно отапливать город. Мрачная перспектива на старте сезона.

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Эта авария стала очередной в цепи других, происходящих на ТЭЦ уже не первый год. Ровно два года в городе из-за постоянных ЧП на станции действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В 2020-м, когда его ввели, во всех бедах и холоде в домах обвиняли нового собственника – «ТПК Ресурс», который выкупил ТЭЦ и не подготовил ее к зиме. Тот в ответ рассказывал о крайне плохом состоянии принятого имущества и о том, что власти города не шли навстречу, чтобы владелец мог взять кредиты на модернизацию.

Позже договор купли-продажи признали недействительным через суд, управление ТЭЦ передали городскому МУП «ЯТЭК». Однако от аварий это не спасало, и режим ЧС в городе не снимали. Хотя сезон 2020-2021 годов прошел спокойнее.

Но новый сезон, едва начавшись, снова обнажил проблемы. То есть уже два календарных года власти не могут привести в порядок ТЭЦ так, чтобы она надежно функционировала.

Хотя на станцию ездили специалисты и СГК (отапливает Барнаул, Бийск и Рубцовск), и Бийского котельного завода, и Интер РАО, рассказывал Химочка. Создали даже специальную рабочую группу. Но жители всё равно мёрзнут!

«Козёл в печи»

Власти края прямо возлагают вину на мэрию Ярового. Губернатор Виктор Томенко назвал произошедшее рукотворным кризисом.

«Руководство МУП в ходе подготовки к сезону допустило серьезные нарушения ведения технологического процесса, в результате получился «козёл в печи», как говорится, – котел зашлаковался. Это не результат того, что станция старая, прохудилась, как сейчас пытаются представить, а результат безответственного отношения к работе», – сказал глава региона 8 ноября на аппаратном совещании.

Там же Вячеслав Химочка заявил, что главной причиной сбоя стал «недостаточный контроль» со стороны главы Ярового Виталия Самобочего за работой ТЭЦ: и за ходом ремонта, и за качеством покупаемого угля.

То есть мэрия оказалась ожидаемо виноватой во всем.

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Теплоснабжение действительно относится к полномочиям местных властей. И в МУП действительно кавардак. Только в этом году здесь сменилось уже два руководителя: сначала в апреле пост занял Иван Раевский. То есть он фактически руководил подготовкой ТЭЦ к сезону. Но, согласно данным «Спарк-Интерфакс», 21 октября он покинул пост и исполняющим обязанности стал Владимир Мороз.

Этот факт Томенко оценил также жёстко: «Это лицо, которое назначается администрацией города. И этот разговор еще не закончен – как так получилось, что у руля встал человек, который вреда нанёс больше, чем предыдущий недобросовестный собственник?!»

Кроме того, налоговая служба приостановила движение средств по счета МУПа.

Между тем, Виталий Самобочий на вопрос «Толка», готов ли он признать, что вся вина лежит на властях города и на нём лично, очень осторожно ответил, что пока не готов давать таких оценок: «Слишком много еще предстоит сделать и проанализировать, в том числе с привлечением экспертных организаций».

ТЭЦ Ярового – точка напряжения уже несколько лет. И ее работу курирует минпром края.

Еще 2 сентября на заседании правительства Вячеслав Химочка заявлял, что «надежность ТЭЦ существенно выше, чем два года назад, и это позволяет надеяться на более уверенное вхождение в отопительный период». А главной проблемой называл большие теплопотери в сетях и на самой ТЭЦ.

Между тем, уже на том заседании правительства замглавы сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев прямо предупреждал – на ТЭЦ выявлено свыше 120 нарушений, среди которых серьезнейшие – «те, что непосредственно влияют на прохождение сезона».

Например, отсутствовали экспертизы по состоянию котлов, здания ТЭЦ, дымовой трубы. «Что касается котлов. Да, заявлено, что ремонт котла проведен. Но это слова. Мы запросили документы – их не представили. Кто, как, чем ремонтировал – непонятно», – рассказал Плешивцев.

Он настаивал – нужно составить дорожную карту по исправлению нарушений и спрашивать ежедневно.

О том, какие нарушения исправили, а какие нет, «Толк» направил запросы в мэрию Ярового и в Ростехнадзор. А также – в минпром, чтобы выяснить, как сейчас оценивается надежность ТЭЦ и к каким итогам пришла рабочая группа.

«Лето красное пропели»

А пока власти получают от жителей такие оценки (в комментариях под постами в официальном аккаунте администрации города в Instagram):

«Молодцы! Лето красное пропели, оглянуться не успели, как ЧС катит в глаза!!! А как же мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду?! Отчитались?! Кто отвечает за это!?»

«Прекрасно знают, что третий отопительный сезон проблемы с котлами, а администрации города нет дела. Вывод – не справляются со своими функциональными обязанностями».

«Да уж цирк, да и только».

«Страшно – впереди зима и морозы нешуточные, а вдруг опять такая ситуация».

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