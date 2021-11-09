Горняк22: «Хрустальная ночь»: почему 9 ноября протестуют против фашизма и ядерного оружия

Птица. Голубь Фото: michel kwan с сайта Pixabay

В этот день в Германии в 1938 году начался массовый погром евреев, положивший начало холокосту. Эта скорбная дата получила название «Хрустальная ночь»

Во вторник, 9 ноября 2021 года, в мире отмечают сразу две общественно важные даты: Международный день антиядерных акций и Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

«Мы выбираем будущее без радиации» и «Никогда снова!» – два важнейших лозунга 9 ноября.

Ночь с 9 на 10 ноября 1938 году получила название «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин» (Crystal Night / Kristallnacht). В Германии убивали евреев, хватали и отправляли в концлагеря, сжигали синагоги и били витрины магазинов, принадлежавших евреям. Эти события положили начало холокосту. В годовщину этой трагической даты по инициативе Международной сети против расизма UNITED мир отмечает Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

9 ноября по всему миру проходят демонстрации за повышение безопасности атомной энергетики и акции в память о жертвах нацизма, жертвах террора на национальной, расистской, в частности антисемитской, почве.

Источник

ТОЛК