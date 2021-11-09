Горняк22: Бывшего начальника отдела одного из алтайских заводов обвиняют в коррупции

Взятка. Коррупция Фото: pixabay.com

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Преступление совершено около четырех лет назад

Бывший начальник отдела одного из заводов Алтайского края обвиняется в получении взятки в значительном размере. расследование дела уже завершено и передано в суд, сообщает следком региона.

По данным следствия, в 2017 году фигурант дела предложил гендиректору одного из обществ с ограниченной ответственностью Барнаула «выгодную сделку». За взятку начальник отдела одного из местных заводов пообещал выбрать организацию в качестве основного поставщика товарно-материальных ценностей.

За услугу обвиняемый в конце 2017 года двумя частями получил 73 тысячи рублей.

Преступление выявили оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе в обеспечение гражданского иска на имущество обвиняемого стоимостью более 2,7 млн рублей наложен арест. Вскоре суд приступит к рассмотрению дела.

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