Горняк22: Бывшего начальника отдела одного из алтайских заводов обвиняют в коррупции
Взятка. Коррупция Фото: pixabay.com
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Преступление совершено около четырех лет назад
Бывший начальник отдела одного из заводов Алтайского края обвиняется в получении взятки в значительном размере. расследование дела уже завершено и передано в суд, сообщает следком региона.
По данным следствия, в 2017 году фигурант дела предложил гендиректору одного из обществ с ограниченной ответственностью Барнаула «выгодную сделку». За взятку начальник отдела одного из местных заводов пообещал выбрать организацию в качестве основного поставщика товарно-материальных ценностей.
За услугу обвиняемый в конце 2017 года двумя частями получил 73 тысячи рублей.
Преступление выявили оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В ходе в обеспечение гражданского иска на имущество обвиняемого стоимостью более 2,7 млн рублей наложен арест. Вскоре суд приступит к рассмотрению дела.