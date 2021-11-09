Горняк22: В Барнауле две иномарки снова столкнулись на «несчастливом» перекрестке

ДТП Фото: vk.com/incident22

Очередная авария произошла на перекрестке в районе Потока, который в шутку уже называют заговоренным. Здесь регулярно бьются машины, несмотря на светофор и небольшую интенсивность движения

Утром 8 ноября в Барнауле произошло очередное ДТП на перекрестке улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. Здесь столкнулись два автомобиля, о чем сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

О причинах аварии и пострадавших не сообщается.

Между тем одна из последних серьезных аварий здесь произошла всего пять дней назад. Тогда на этом перекрестке автомобиль такси после столкновения с иномаркой въехал в здание жилого дома с продуктовым магазином на первом этаже.

При этом на пересечении улиц 40 лет Октября и Э. Алексеевой подобные аварии регулярно случаются, причем страдает именно продуктовый магазин на углу улиц или клумба, расположенная рядом с ним.

Ранее из-за высокой аварийности здесь установили светофор, но, как показывает практика, он не спасает, и машины продолжают тут биться с завидной регулярностью.

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