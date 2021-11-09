Горняк22: В Новосибирске пассажир выстрелил в ногу и руку водителя такси

Такси Фото: Анна Меньшикова, Толк

Мужчины поссорились на бытовой почве. В какой-то момент пассажир дважды выстрелил в водителя Hyundai Solaris и скрылся с места происшествия

7 ноября в Новосибирске пассажир выстрелил в водителя «Яндекс.Такси», сообщает «НГС».

Стало известно, что инцидент произошел на остановке «Пархоменко». Предположительно, водитель и пассажир поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта клиент ранил таксиста из травматического пистолета в ногу и руку.

В региональном МВД рассказали, что мужчина был госпитализирован. Пассажир с места происшествия скрылся. В настоящее время полицейские проводят проверку и разыскивают стрелявшего.

Ранее в Барнауле мужчина открыл стрельбу из пистолета на остановке. Инцидент произошел 15 октября на улице Малахова возле цветочных киосков напротив ТЦ «Огни». По словам очевидцев, стрелок вышел на проезжую часть, достал пистолет и начал стрелять. Рядом с ним стояли двое мужчин, которые испугались и поспешили убежать.

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