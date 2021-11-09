Горняк22: В Барнауле водитель врезался в электроопору рядом с популярным местом для дрифта

ДТП в Барнауле Фото: instagram.com/gibdd22

Предположительно, водитель не справился с управлением и врезался в электроопору. В ГИБДД оформили ДТП с материальным ущербом

Вечером 7 ноября в Барнауле 24-летний водитель на Nissan Fuga врезался в электроопору в районе Речного вокзала рядом с местом, где собираются дрифтеры, сообщает городской отдел ГИБДД.

«На проспекте Ленина, в районе дома №2, произошло ДТП – наезд на препятствие, – рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил наезд на бетонный столб. В салоне, помимо водителя, также находились два пассажира. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее в Барнауле две иномарки снова столкнулись на «несчастливом» перекрестке в районе Потока. На этом месте регулярно бьются машины, несмотря на светофор и небольшую интенсивность движения. Одна из последних серьезных аварий произошла всего пять дней назад.

ТОЛК