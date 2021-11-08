Горняк22: Жительница Барнаула рассказала о холоде в палатах детской больницы

Отопление Фото: "Толк"

Родительница одного из пациентов рассказала, что на все отделение в больнице есть один обогреватель, которым по полчаса нагревают воздух в палатах

Жительница Барнаула пожаловалась на холод в детской городской больнице №1 на улице Деповской, 17. По ее словам, в палатах, расположенных на втором этаже медучреждения, температура воздуха в помещении не поднимается выше 15 градусов. Об этом женщина пишет в паблике «Черный список Барнаул».

«Дети, которые легли на плановое лечение, еще и хорошую простуду заработали», – говорится в сообщении.

Как утверждает мама одного из пациентов, ее ребенок, которому она унесла теплые вещи, вынужден спать в капюшоне под тремя одеялами.

Женщина намерена забрать ребенка домой на долечивание. Для этого ей предлагают написать отказ от дальнейшего лечения со «всеми вытекающими».

«Вы там с ума, что ли, посходили? Какое может быть лечение в промозглом помещении?» – задается вопросом она.

ТОЛК