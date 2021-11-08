Горняк22: День пианиста – 2021: история, традиции и поздравления
Пианино. Пианист. Фортепиано Фото: pexels.com
Ежегодно 8 ноября во всем мире отмечают День пианиста. Рассказываем, что это за праздник и с какими традициями он связан
История Дня пианиста
День пианиста – неофициальный праздник, однако он быстрыми темпами набирает популярность благодаря интернету и музыкальным сообществам. Об этом сообщает портал calend.ru.
Многие активисты стремятся придать огласку этому дню, который в силе объединить всех поклонников этого музыкального инструмента.
В истории известны имена многих исполнителей фортепианной музыки, каждый из которых внес свой вклад в ее развитие и совершенствование техники исполнения музыкальных произведений.Пианино. Ноты. Фортепиано Фото: pexels.com
Традиции Дня пианиста
8 ноября в некоторых странах в честь Дня пианиста стали организовывать различные концерты, например в России, Белоруссии, Украине, Израиле, Китае, Австрии.
Праздник отмечают не только профессионалы своего дела, но и поклонники фортепианной музыки, студенты музыкальных учебных заведений по классу фортепиано, их преподаватели, а также мастера, которые создают этот уникальных инструмент.Пианино. Пианист. Фортепиано Фото: pexels.com
Поздравления с Днем пианиста
- Все живое любит музыку, без нее невозможно жить. От всего сердца желаю в День пианиста гармонии в душе и теле, вдохновения, энтузиазма. Симфонии, играемые тобой, навсегда останутся в сердце любого по возрасту пианиста. Пусть же мотивы, источаемые из твоей души, дарят окружающим тепло, внимание и заботу. Пусть музыка жизни никогда не смолкает, а играет с каждым годом все азартнее и веселее.
- В этот замечательный праздник, День пианиста, позволь пожелать тебе море вдохновения в мире белых и черных клавиш. Пусть твоя жизнь всегда проходит в мажорной тональности, а минор пусть останется для тебя только источником новых музыкальных идей.
- 8 ноября мир отмечает День пианиста. Поздравляю с праздником всех, кто любит волшебные звуки фортепиано, умеет извлекать их с помощью клавиш. Желаю, чтобы в сердце всегда царили вдохновение и гармония, а слушатель высоко ценил ваши старания и талант.
- С Днем пианиста! Говорят, что жизнь – зебра, но тебе ли не знать, что белых клавиш больше, а благодаря черным мелодия становится богаче, а звучание – насыщеннее? Пусть и в твоей жизни преобладает позитив, а нотки грусти и печали лишь оттеняют, подчеркивают веселый мотив счастливой песни! Пусть музыка души в твоём исполнении звучит особенно ярко и впечатляюще!
- Сегодня День Пианиста! Дорогой коллега, поздравляю Вас с этой знаменательной датой и искренне благодарю за ту музыку, которую Вы дарите этому миру.
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