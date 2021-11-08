Горняк22: Бийчане жалуются, что их травят опасными ядохимикатами вместе с тараканами

Таракан Фото: pixabay.com

Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии провели санобработку подъезда из-за тараканов. Жильцы дома уверяют, что тоже пострадали от мощной дезинфекции

Супруги Цуриковы из Бийска выставили в интернет видео из своего подъезда после санитарной обработки от насекомых. В ролике они пожаловались на то, что их буквально травят, так как после дезинфекции стояла «жуткая вонь». «Толку» блогеры рассказали, что спустя время почувствовали недомогание и симптомы, похожие на ковид.

«Это химическая атака»

Со слов Цуриковых, ни в квартире, ни в подъезде они не видели ни одного таракана. Зачем помещение обрабатывали, они не понимают.

«Выходим мы из квартиры, а весь подъезд залит какой-то вонючей жидкостью. Это не дезинфекция, а химическая атака какая-то. Причем дезинфекторы работали в противогазах, а мы – жильцы, в том числе дети, – должны были вдыхать это полной грудью», – рассказал бийчанин Илья Цуриков.

Также супруги засняли на видео канистры со средством уничтожения насекомых – «Синузан КЭ». Как отмечают блогеры в своем посте, во многих странах Евросоюза он запрещен для обработки жилых помещений, а в некоторых штатах Америки его применяют только для сельскохозяйственных нужд. Данное вещество они называют аналогом ядов семейства «Новичок».

«Превышение рекомендованных доз вызывает острое токсическое отравление, что может вызвать рвоту, тремор мышц, спутанность сознания», – цитируют Цуриковы инструкцию к препарату.

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На следующий день после обработки, рассказали «Толку» супруги, они испытали схожие симптомы. Лечились при помощи активированного угля и молока. Цуриковы считают, что, организуя подобную дезинфекцию, власти пытаются «избавиться от российского народа».

«Никто никого не травил»

В ответ на жалобы Цуриковых специалист отдела профилактической дезинфекции сообщила по телефону, что «Синузаном» невозможно отравить людей при соблюдении инструкции по обработке помещений (запись разговора есть в распоряжении «Толка». – Прим. ред.).

«Препарат «Синузан КЭ» относится к третьему классу опасности. Его используют для дезинфекции подвальных помещений в дозах, рекомендуемых для обработки. Скорее всего, договор на обработку вашего подъезда заключила управляющая компания. С ними и проводите беседу. Могу сказать одно: никто вас не травил», – пояснила специалист.

Также она посоветовала Цуриковым открыть интернет и прочитать инструкцию по применению данного препарата, указав, что он зарегистрирован в госреестре.

В управляющей компании, которая обслуживает дом Цуриковых, на звонки редакции не ответили.

«Толк» направил официальные запросы в УК «Алтай» и бийское отделение центра гигиены и эпидемиологии с просьбой разъяснить, насколько подобного рода дезинфекция опасна для жителей подъезда.

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