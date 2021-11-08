Горняк22: В Белокурихе продают дом на вершине горы за 72 млн рублей

Дом в Белокурихе Фото: avito.ru

Продавец предлагает земельный участок в элитном районе нового горнолыжного курорта «Белокуриха-2». По его словам, это предложение для тех, кто ценит престиж и здоровый образ жизни

В «Белокурихе-2» продают три здания из оцилиндрованного кедра на участке 63,5 сотки. Продавец утверждает, что недвижимость расположена на вершине горы и на пути к ней находятся несколько смотровых площадок. Ее цена – 72 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Лесной массив, чистый горный воздух, множество ручьев с родниковой водой, богатая флора и фауна. В непосредственной близости расположена современная горнолыжная трасса», – описывает объект автор объявления.

По его словам, здесь уже есть асфальтированная дорога, а также подведены газ и электричество.

Основное из трех построенных здесь зданий имеет три этажа, в цокольном этаже предполагается парковка. Гостевой дом построен с колоннами в два этажа, а двухэтажная баня предполагает SPA-услуги и бассейн. Все помещения без внутренней отделки.

«Элитный участок в элитном месте из элитного материала ждет», – заключает автор.

Он также уточняет, что «очень горячее предложение по приемлемой цене» является прекрасным вариантом для вложений.

ТОЛК