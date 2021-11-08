Горняк22: У одного знака появится покровитель. Астрологический прогноз на 8-14 ноября

Зима. Девушка. Снег Фото: Pexels

Профессиональный астролог из Барнаула Вера Топчеева рассказала «Толку», что ждать на неделе с 8 по 14 ноября всем знакам зодиака

Овен

Наступающая неделя будет благоприятной. Она прекрасно подойдет как для работы и старта бизнес-проектов, так и для духовных практик и поиска «идеального я». Однако представителям знака стоить быть осторожнее с упорством: излишнее рвение может привести к неожиданным и даже драматическим последствиям.

Телец

Основной сферой на неделе станет социальная. Домашние дела и заботы отойдут на второй план. Астролог прогнозирует благоприятную неделю для проведения бизнес-переговоров, обучения, налаживания связей с зарубежными деловыми партнерами. Уже начатые проекты могут застопориться. Конфликты на работе лучше решать не с помощью давления, а компромиссами и гибкостью.

Близнецы

Звезды обещают благосклонность начальства и успех в рабочих делах. Активность Близнецов, их умение воплощать замыслы в реальность может принести им награды. В путешествиях представителям знака стоит быть максимально осторожными. Астролог предупреждает о возможных трудностях со сдачей отчетности и заполнением документации. Нужно заняться здоровьем.

Рак

Представителей знака ждет активная неделя – много общения, идей, путешествий и возможностей проявить творческое начало. Хорошее время для получения дополнительного образования. Астролог рекомендует родителям-Ракам проявить внимание к детям. Возможно, стоит обсудить с чадами, как у них дела. При этом нужно продемонстрировать понимание и вести себя мудро.

Лев

Зима. Природа. Снег Фото: Pexels

Астролог прогнозирует возможные затруднения, связанные с завершением начатых проектов, а также проблемы со сделками в сфере недвижимости. Неделя подходит для творческого занятия домашними делами и создания новых семейных традиций. Представителям знака можно задуматься об обновлении или расширении своего дома. С настроением и здоровьем на неделе все должно быть хорошо.

Дева

Дев ждут интересные встречи, поездки, а кого-то – даже романтические знакомства. На работе придется изрядно потрудиться. Возможно, нужно будет заняться повышением квалификации. В отношениях с партнерами (и деловыми, и личными) будут царить гармония и взаимопонимание. Представителям знака, которые водят машину, стоит быть аккуратнее на дороге.

Весы

Астролог прогнозирует неделю, наполненную творчеством и вдохновением. Грядут перемены: возможно преображение любовных отношений, духовное обновление, появление новых идей и ценностей. Неделя подходит для общения с семьей. Проведенное вместе время позволит гармонизировать обстановку дома. В целом Весов ждет неделя, «окрыленная» творчеством и благожелательностью.

Скорпион

Представители знака будут находиться в центре событий. Наполненные вдохновением, именно они будут задавать настроение окружающему миру и заново его творить. У Скорпионов все будет получаться. Их ждет много восхищения от окружающих. На этом фоне важно не забывать о близких и своих обязанностях по отношению к ним.

Стрелец

Зима. Снег. Девушка Фото: Pexels

Представители знака найдут вдохновение в уединении. Они отойдут от общественной жизни и раскроют свои спрятанные таланты, занимаясь духовным развитием с присущим им оптимизмом. Доход может принести удаленная работа и дополнительные заработки. Сплетни и интриги окружающих могут создать помехи для активной деятельности.

Козерог

Неделя будет наполнена поездками и общением. Жизнь будет кипеть. Козероги будут пользоваться успехом в обществе, выделяясь на официальных мероприятиях и неформальных вечеринках. Это отличный шанс блеснуть своей неотразимостью. А вот для покупок и больших трат неделя неблагоприятна.

Водолей

Внимание представителей знака сосредоточится на карьере. Водолеи смогут обрести тайных покровителей, и некоторые вопросы решатся сами собой. Творческий настрой станет хорошим козырем, чтобы выделиться в рабочем коллективе и получить новые проекты. В отношениях с начальством желательно проявить понимание и гибкость. Неделя подходит для размышлений о своих приоритетах и постановки новых целей.

Рыбы

У представителей знака может проявиться интерес к повышению квалификации или получению дополнительного образования. Общественная жизнь тоже не стоит на месте: возможны поездки с друзьями, новые проекты с единомышленниками, знакомства с иностранцами. В решении юридических вопросов могут возникнуть трудности и препятствия.

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