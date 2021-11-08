Горняк22: Число сделок с недвижимостью в Алтайском крае сократилось на 25% из-за ковида

Сделка с недвижимостью Фото: СС0

Ковидные ограничения обрушили рынок недвижимости Алтайского края: Росреестр фиксирует сокращение общего числа заявлений на 18%. Некоторые сделки поддерживают лишь госпрограммы

В Алтайском крае снижается активность граждан, проводящих различные операции с недвижимостью. Так, за девять месяцев 2021 года в региональный Росреестр от правообладателей и иных заинтересованных лиц поступило более 319 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия, что на 18,4% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ковид и новые услуги

«Жители региона стали гораздо реже подавать заявления о государственной регистрации прав, ограничениях, обременениях объектов недвижимости. В этом сегменте сокращение составило целых 42,4%. А число фактически зарегистрированных новых прав на объекты недвижимости упало на 25,6%», – пояснили «Толку» в пресс-службе Управления Росреестра.

Динамика снижения наблюдается уже два года. Специалисты объясняют это влиянием ограничительных мер в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Также в последнее время определенное падение статистики дает новая услуга ведомства: поставить объект на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности теперь можно в рамках одной процедуры.

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Кроме того, эпидемия и развитие цифровых сервисов сформировали еще одну тенденцию – участники рынка недвижимости уходят в сеть и массово регистрируют объекты в электронном виде. Доля операций в таком формате на конец сентября достигла 41%, а по итогам первого полугодия 2021-го она только приближалась к 30%.

Жилая недвижимость в тренде

В то же время в результате принятых государством мер по социальной поддержке граждан и жилищного строительства в некоторых сегментах количество сделок, наоборот, продолжает расти. Например, за минувшие три квартала зарегистрировано 51 157 ипотек, что на 49,5% выше, если сравнить с соответствующим периодом 2020-го.

В этом числе и льготные кредиты. За весь период их действия управлением зарегистрировано 3 807 ипотек на новостройки и 583 «сельские» ипотеки. Кстати, «сельская» программа и желание иметь изолированный дом или дачу снова повлияли на рост сделок с земельными участками. В этом сегменте за девять месяцев зарегистрировано 79,8 тыс. прав, что на 40,5% больше, если сравнить с 2020-м.

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«Количество оформленных договоров долевого участия в строительстве (включая переуступку прав) в последнее время стало сокращаться, что повлияло на общую статистику за минувшие девять месяцев. В Росреестре провели 7 546 таких сделок, практически выйдя на уровень аналогичного периода прошлого года (7 455)», – отмечают в ведомстве.

Но в общей сложности число операций со всеми объектами жилого назначения в Алтайском крае составило 118,7 тысяч. В сравнении с девятью месяцами 2020-го объем вырос на 48%. А вот сделки с нежилыми объектами, наоборот, демонстрируют падение.

Вместе с тем выросло число запросов сведений об объектах недвижимости, которые подают различные ведомства, риэлторы, сами граждане с различными целями. По данным Росреестра, их число составило 1,56 млн, что на 66,6% выше в сравнении с прошлым годом. Специалисты связывают это с участившимися обращениями из органов соцзащиты для определения различной господдержки населению.

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