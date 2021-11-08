Горняк22: Директор спорткомплекса «Обь» в Барнауле рассказал о его продаже

Алтайский спорткомплекс "Обь" Фото: телеканал "Толк"

Ранее ходили слухи, что новым возможным владельцем спортивного объекта станет известный предприниматель Михаил Дроздов

Спортивный комплекс «Обь» сменил собственника, но кто стал его новым владельцем, пока не известно. Об этом в интервью «Алтапрессу» рассказал председатель краевой федерации плавания Сергей Кашников.

По его словам, спорткомплекс, который принадлежал государству в лице краевого правительства и крайсовпрофа, все-таки продали.

«Руководитель профсоюзов Иван Панов долгое время не говорил, кому хочет продать пакет акций, хотя с таким вопросом я к нему обращался», – рассказал он.

Ранее также появилась информация о возможной продаже акций бизнесмену и владельцу «Титов Арены» и «Карандин Арены» Михаилу Дроздову или совладельцу «Марии-Ра» Евгению Ракшину. Однако, отвечая на этот вопрос, Кашников подчеркнул, что в договоре купли-продажи этих имен нет.

При этом председатель федерации плавания Алтайского края уточнил, что дальнейшая судьба проданного объекта ему не известна.

«Будем надеяться, что спорткомплекс останется на своем месте и сохранит свою социальную направленность», – заключил он.

Напомним, в алтайском спорткомплексе «Обь», одной из крупнейших водных площадок региона, занимаются спортсмены и любители свободного плавания. Однако объект нес миллионные убытки из-за простоя в период пандемии. Сейчас в бассейне краевой школы плавания «Обь» тренируется около 400 человек.

ТОЛК