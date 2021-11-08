Горняк22: Родители алтайских школьников негодуют против очного обучения детей

Школа Фото: телеканал "Толк"

В Алтайском крае не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября, и в понедельник все школьники вернулись на очное обучение после каникул

Некоторые родители школьников в Алтайском крае оказались недовольны решением вернуть детей за парты в пик заболевания коронавирусом в регионе. По их словам, это серьезный риск подхватить сейчас инфекцию в школьных коллективах.

Негодование на решение краевых чиновников вернуться с 8 ноября к очному обучению в школах и колледжах родители выплеснули в официальном Insta-аккаунте минобра региона. По их словам, детей решили вернуть в классы в то время, как студентам, которых можно вакцинировать, продлили дистанционное обучение.

«Вы же отлично знаете, что детские больницы забиты битком детьми с тяжелой ковидной пневмонией, система здравоохранения не справляется. Заболеваемость за эту неделю не сократилась, а даже выросла. Вам наплевать на наших детей и их жизни и здоровье», – написали родители.

В ответ на это в ведомстве сообщили, что в зависимости от уровня заболеваемости дирекция каждой конкретной школы или колледжа вправе выбирать форму обучения.

Напомним, 5 ноября оперштаб Алтайского края сообщил о том, что в регионе принято решение не продлевать нерабочие дни и вернуться к рабочему режиму с 8 ноября.

В Алтайском крае ковидная обстановка по-прежнему остается тяжелой. За прошедшие сутки в регионе выявили более 500 новых заболевших, а 30 человек умерли.

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