Горняк22: Часть домов на Потоке осталась без воды из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария Фото: Анна Меньшикова, Толк

С приходом холодов в Барнауле участились коммунальные аварии. Сегодня часть горожан осталась без воды, однако для них организовали подвоз

В Барнауле несколько многоквартирных жилых домов и один детский сад остались без горячей и холодной воды в районе Потока, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, днем 5 ноября произошло повреждение водопровода в районе дома по адресу: улица Петра Сухова, 81.

В связи с этим холодной и горячей воды лишились жители домов по адресам ул. Петра Сухова, 77,81 и детский сад (ул. Петра Сухова, 79). Кроме того, ограничена подача горячей воды в дома на ул. Петра Сухова, 77а, ул. Беляева, 26, 28, 30 и 32.

Сейчас коммунальщики устраняют повреждение. Для жителей организовали подвоз воды.

Ранее сообщалось, что авария на магистральном трубопроводе произошла в Барнауле.

ТОЛК