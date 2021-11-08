Горняк22: В алтайском райцентре пропала женщина с красной сумкой
Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Она ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Родные и волонтеры ищут ее на протяжении пяти дней
В селе Красногорское Красногорского района пропала 29-летняя Галина Пивень, сообщает «Лиза Алерт». Ее местонахождение неизвестно с 1 ноября.Фото: Лиза Алерт
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза серые.
Одежда: красная куртка, синие джинсы, белые кроссовки.
С собой: красная сумка.
Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о ней, сообщить по телефонам 8-800-700-54-52.
Ранее сообщалось, что пропавшего в Барнауле 27-летнего мужчину нашли живым.