Горняк22: В алтайском райцентре пропала женщина с красной сумкой

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Она ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Родные и волонтеры ищут ее на протяжении пяти дней

В селе Красногорское Красногорского района пропала 29-летняя Галина Пивень, сообщает «Лиза Алерт». Ее местонахождение неизвестно с 1 ноября.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза серые.

Одежда: красная куртка, синие джинсы, белые кроссовки.

С собой: красная сумка.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о ней, сообщить по телефонам 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Барнауле 27-летнего мужчину нашли живым.

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