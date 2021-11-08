Горняк22: В Горно-Алтайске начался демонтаж сгоревшего здания вечерней школы

Сгоревшее здание Вечерней школы Фото: Мэрия Горно-Алтайска

Технический надзор за демонтажем здания ведет Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города Горно-Алтайска

29 октября в Горно-Алтайске начался демонтаж развалин после громкого пожара в вечерней школе (ул. Б. Головина, 6), который произошел зимой этого года, сообщает «Новости Горного Алтая». Подрядчик должен выполнить работы за 45 дней. Компанию определили по результатам торгов.

Здание школы было выполнено из дерева, и после обращения жителей региона в мэрии приняли решение отдать остатки стройматериалов нуждающимся. Список семей уже сформировала соцзащита администрации города.

Ранее сообщалось, что на месте сгоревшего здания вечерней школы в региональной столице появятся сквер и уличная экспозиция.

Напомним, утром 10 февраля в Горно-Алтайске загорелась двухэтажное деревянное здание вечерней школы. В результате ЧП эвакуировали 102 человека, среди них 80 детей. По данным проверки, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

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