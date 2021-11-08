Горняк22: В алтайском магазине расплатились фальшивой двухтысячной купюрой
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В МВД напомнили, что в случае обнаружения купюры с признаками подделки необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Использование фальшивых денег влечет уголовную ответственность
В Бийске неизвестный расплатился в магазине фальшивой двухтысячной купюрой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полиции уточнили, что во время совершения покупки продавец не проверила подлинность банкноты с помощью специального оборудования. Таким образом она попала в инкассаторский пакет.
Эксперты отметили, что банкноту изготовили на струйном принтере. В крае банкноту с такими серией и номером ранее не изымали.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в барнаульский банк попала фальшивая купюра из супермаркета. Так, заведующая банка позвонила правоохранителям и сообщила, что при перерасчете в учреждении обнаружили фальшивку. Банкнота попала в банк от инкассаторов с выручкой от продуктового магазина.