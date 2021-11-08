Горняк22: Глава Минпромэнерго выехал в Яровое из-за проблем на ТЭЦ

ТЭЦ Ярового Фото: скриншот видео телеканала "Толк"

Из-за поломки котла на теплоэлектроцентрали с 1 ноября температура в домах города местами опустилась до +17. Ремонтные работы займут около трех недель

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка выехал в Яровое, где возникли проблемы на ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что решение о командировке чиновника принял глава региона Виктор Томенко.

«Он (Химочка – прим. ред.) на месте взаимодействует с теплоснабжающей компанией по вопросу восстановления теплоснабжения города», – говорится в сообщении.

Что случилось на ТЭЦ Ярового

Ранее стало известно, что в Яровом, население которого составляет около 18 тысяч человек, вечером 1 ноября в связи с технической проблемой вышел из строя котел №9. Восстановление его работоспособности по оценкам экспертов займет около трех недель.

В итоге, по данным властей, температура на социально-значимых объектах города снизилась до +18…+21С, в многоквартирных домах – до +17…+20, в частных домах – до +17…+19.

В работу ввели котел №7, однако его мощности оказалось недостаточно, а при запуске котла №10 уже дважды возникла поломка, завершить его ремонт планировали до 22.00 5 ноября.

Вопрос теплоснабжения в Яровом находится на контроле в администрации Алтайского края.

Яровое давно страдает из-за проблемной ТЭЦ. Перед текущим отопительным сезоном в городе решили сохранить режим ЧС, который ввели еще в ноябре 2019 года из-за состояния теплоэлектроцентрали.

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