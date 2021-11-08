Горняк22: Тело дипломата нашли у стен посольства РФ в Берлине

Полиция Берлина Фото: pixabay.com

По сведениям СМИ, погибший — 35-летний сын высокопоставленного сотрудника ФСБ и работал агентом спецслужб под прикрытием

Российского дипломата нашли мертвым у здания консульского отдела в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, труп обнаружили полицейские еще утром 19 октября – предварительно, мужчина разбился, выпав с верхних этажей здания.

Местные СМИ указывают, что погибший – 35-летний секретарь дипломатической миссии, который якобы был сотрудником спецслужб и работал под прикрытием.

В посольстве России подтвердили факт инцидента, назвав его «несчастным случаем», но отказались комментировать обстоятельства, при которых произошла гибель сотрудника.

Между тем «Коммерсант» указывает, что погибший дипломат – Кирилл Жало, сын начальника одного из управлений ФСБ.

Тело погибшего передали в Россию, Москва не разрешила проводить вскрытие на территории Германии.

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