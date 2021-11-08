Горняк22: 82-летний мужчина погиб при пожаре в селе Алтайского края

МЧС. Пожар. Огонь Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Инцидент произошел рано утром 5 ноября в райцентре Солтон. Специалисты устанавливают причины возгорания и гибели человека

Тело 82-летнего мужчины обнаружили на пожаре в частном жилом доме в селе Алтайского края. Об этом «Толку» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Возгорание произошло 5 ноября в райцентре Солтон. Сообщение поступило на пульт диспетчера в 07.33. К прибытию пожарных строение горело открытым огнем.

«[При пожаре] обнаружен мужчина 1936 года рождения», – сообщили в ведомстве.

Специалисты устанавливают причины возгорания и гибели человека.

Ранее «Толк» сообщил о том, что более 50 человек эвакуировали из задымленной многоэтажки в Барнауле.

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