Горняк22: 27-летний турист-одиночка пропал в снежный буран в горах Алтая

Горы Алтая Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Из-за труднодоступной местности и протяженности маршрута около 100 км поисковые мероприятия пешим способом не возможны, отметили в МЧС

В Республике Алтай развернули поиски 27-летнего туриста-одиночки, который пропал в горах в снежном буране. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, 1 ноября зарегистрированный путешественник из Новосибирской области вышел на маршрут от села Кучерла к Аккемскому озеру и далее через перевал должен был вернуться обратно, завершив восхождение 5 числа. Однако на связь мужчина так и не вышел.

В дни похода в районе маршрута туриста отмечались неблагоприятные метеоявления в виде усиления ветра до 35 м/с, снегопад, понижение температуры до -20 С, отметили в МЧС.

В Кучерлу выехали сотрудники полиции. Из-за труднодоступности местности на 6 ноября по маршруту планируют вылет спасателей на вертолете.

Ранее «Толк» сообщал о том, что автомобиль такси попал под камнепад на перевале в Горном Алтае.

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