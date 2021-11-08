Горняк22: 27-летний турист-одиночка пропал в снежный буран в горах Алтая
Горы Алтая Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
Из-за труднодоступной местности и протяженности маршрута около 100 км поисковые мероприятия пешим способом не возможны, отметили в МЧС
В Республике Алтай развернули поиски 27-летнего туриста-одиночки, который пропал в горах в снежном буране. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, 1 ноября зарегистрированный путешественник из Новосибирской области вышел на маршрут от села Кучерла к Аккемскому озеру и далее через перевал должен был вернуться обратно, завершив восхождение 5 числа. Однако на связь мужчина так и не вышел.
В дни похода в районе маршрута туриста отмечались неблагоприятные метеоявления в виде усиления ветра до 35 м/с, снегопад, понижение температуры до -20 С, отметили в МЧС.
В Кучерлу выехали сотрудники полиции. Из-за труднодоступности местности на 6 ноября по маршруту планируют вылет спасателей на вертолете.
Ранее «Толк» сообщал о том, что автомобиль такси попал под камнепад на перевале в Горном Алтае.