Горняк22: На аварийной ТЭЦ Ярового перенесли сроки запуска резервного котла

ТЭЦ Фото: pixabay.com

Температура в домах города на фоне отрицательных температур за окном местами опустилась до +17. Местные жители отапливают квартиры обогревателями

В Яровом (Алтайский край) перенесли на сутки сроки ввода резервного котла на городской ТЭЦ, где ранее вышло из строя оборудование. Об этом сообщает газета «Яровские вести».

«В связи с увеличением объема работ по ремонту котла №10 завершить ремонт 5 ноября не удалось», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас работы продолжаются, предварительный срок их завершения – 6 ноября 23.00.

1 ноября на ТЭЦ Ярового из-за зашлакованности остановили котел №9, «летний» котел №7 не способен поддерживать нормативную температуру в домах, специалисты пытаются ввести в эксплуатацию резервное оборудование.

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