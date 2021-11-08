Горняк22: Забуксовавшие фуры перекрыли проезд в центре Барнаула

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"

Грузовики не смогли преодолеть подъем в горку из-за гололеда. На месте происшествия скапливается автомобильная пробка по направлению в центр

Две забуксовавшие на подъеме фуры перекрыли проезд в центре Барнаула 6 ноября. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Уточняется, что это произошло днем на проспекте Красноармейском – из-за гололеда грузовики не смогли преодолеть подъем и остановились, практически полностью перегородив дорогу по направлению к улице Молодежной.

На месте происшествия скапливается пробка.

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