Горняк22: Тела 90 погибших нашли на месте взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

Пламя. Огонь Фото: pixabay.com

По данным СМИ, количество погибших может исчисляться сотнями. Ещё больше — раненых. Местная больница переполнена пострадавшими

На месте взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне (Западная Африка) обнаружили около 90 тел погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным властей столицы страны Фритауна, инцидент произошел в результате столкновения автомобиля с грузовиком в одном из жилых кварталов города. Очевидцы бросились собирать топливо, в этот момент начался пожар и прогремел взрыв.

Сгорели автобус с пассажирами, а также десятки близлежащих домов, магазинов и автомобилей. По некоторым данным, количество жертв может достичь 400 человек.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайский край доставят 140 тонн просроченного высокотоксичного ракетного топлива.

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