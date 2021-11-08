Горняк22: Автомобилист показал кадры с места массового ДТП под Барнаулом

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"

Уйти от столкновения водителю удалось благодаря хорошей реакции и относительно небольшой скорости его транспортного средства

Автомобилист показал, как едва не стал участником массового ДТП, которое произошло на выезде из Барнаула днем 6 ноября. Видео публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, как машина едет по занесенной снегом дороге в условиях ограниченной видимости. Внезапно из-за снежной мглы перед автомобилем возникают попавшие в аварию грузовик и легковушка. Водителю чудом удается отвернуть в сторону и не попасть в общую «кучу».

Участками аварии, которая произошла днем в субботу на новосибирской трассе, стали около 15 автомобилей, в том числе рейсовый автобус.

ТОЛК