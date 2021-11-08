Горняк22: Полиция рассказала о задержанных за нападение на мужчину и ребенка в Москве

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По словам потерпевшего, на него якобы нападали с ножом. Подозреваемых также проверят на причастность к похожим преступлениям

Среди задержанных за нападение на мужчину и ребенка в Новой Москве оказались уроженец ближнего зарубежья и трое граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

По сведениям ведомства, все подозреваемые совершеннолетние: одному 18 лет, двоим по 19 и еще одному 21 год. Троих задержали 5 ноября, а в ночь на 6 ноября – четвертого фигуранта.

По сведениям kp.ru, нападавших зовут Фарамаз, Элхан, Гасан и Муса. Первые трое — братья. Четвертый их друг. По некоторым данным, онии могут быть выходцами из Казахстана, но все имеют гражданство РФ.

Ранее в Сети появилось видео с нападением четверых мужчин на отца с маленьким мальчиком. Возбужденное по статье о хулиганстве уголовное дело по распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переквалифицировали на более тяжкую статью – покушение на убийство.

В СКР распорядились оказать семье психологическую помощь, так как нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку.

Кроме того, Бастрыкин поручил проверить факты, распространяемые в СМИ, о том, что до нападения на мужчину эти же фигуранты устроили массовую драку в торговом центре, а также проверить подозреваемых на причастность к совершению других преступлений.

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