Горняк22: В Барнауле на видео сняли едущий по «встречке» автомобиль

ДПС Фото: ГИБДД.рф

Нарушитель ПДД только чудом не устроил аварию, в последний момент с помощью дрифта увернувшись от приближающегося к нему авто

В Барнауле автомобилист снял на видео ехавшую по встречной полосе машину. Кадры публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

Съемку сделали 5 ноября на улице Попова в районе остановки «Учебный центр» – на кадрах видно, как Toyota Camry двигается на встречу потоку автомобилей и резко сворачивает перед машиной с авторегистратором.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Бийске «УАЗ Патриот» лег на бок после ДТП с Honda.

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