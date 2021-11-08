Горняк22: В Новоалтайске больше двух месяцев ищут пропавшего мужчину
Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Уже больше двух месяцев судьба мужчины остается неизвестной. Волонтеры просят жителей Алтайского края помочь в поисках
В Новоалтайске без вести пропал 49-летний Евгений Насыров, сообщает «Лиза Алерт». Его местонахождение неизвестно с 20 августа.Фото: Лиза Алерт
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
В чем именно был одет горожанин в момент пропажи, неизвестно.
Волонтеры просят все, кто что-либо знает о нем, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.
Ранее сообщалось, что 27-летний турист-одиночка пропал в снежный буран в горах Алтая.