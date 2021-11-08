Горняк22: В Новоалтайске больше двух месяцев ищут пропавшего мужчину

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Уже больше двух месяцев судьба мужчины остается неизвестной. Волонтеры просят жителей Алтайского края помочь в поисках

В Новоалтайске без вести пропал 49-летний Евгений Насыров, сообщает «Лиза Алерт». Его местонахождение неизвестно с 20 августа.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

В чем именно был одет горожанин в момент пропажи, неизвестно.

Волонтеры просят все, кто что-либо знает о нем, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось, что 27-летний турист-одиночка пропал в снежный буран в горах Алтая.

ТОЛК