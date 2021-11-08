Горняк22: Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Республике Алтай

Землетрясение. Сейсмограф Фото: pixabay.com

Установлено, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу

7 ноября в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает «Интерфакс».

Толчки зафиксировали в 04:56 мск в воскресенье в 234 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение произошло в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования, которые длятся на протяжении пяти-десяти млн лет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло на границе с Алтайским краем.

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