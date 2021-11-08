Горняк22: Семь человек эвакуировали из-за пожара в частном доме Барнаула

МЧС. Пожар. Огонь Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС предупреждали, что с приходом холодом может увеличиться количество бытовых пожаров. Они призвали жителей региона проверять печное оборудование и обогреватели

Утром 7 ноября в двухквартирном жилом доме, расположенном в проезде Локомотивный, произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома семь человек, среди них двое детей. Также они вынесли газовый баллон из горящего помещения.

Площадь возгорания составила около 50 «квадратов». В ликвидации пожара принимали участие пять звеньев газодымозащитной службы.

Ранее сообщалось, что 82-летний мужчина погиб при пожаре в селе Алтайского края.

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