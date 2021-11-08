Горняк22: Алтайская пенсионерка потеряла 3 млн рублей в поиске заработка в соцсетях

Пенсионер. Старость. Пенсия Фото: pixabay.com

В Алтайском крае пенсионеры нередко становятся жертвами мошенников, так как с доверием относятся ко всему, что им обещают

65-летняя жительница Ярового перевела мошенникам более 3 млн рублей, включая личные сбережения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В сентябре женщина увидела рекламу в соцсетях о том, что каждый человек сможет получить прибыль на акциях, и оставила заявку. Ей позвонила девушка и сообщила, что поможет заработать хорошие деньги. Горожанка пояснила, что хочет вложить 1,8 млн рублей, которые откладывала на квартиру внучке.

Кроме того, пострадавшая взяла кредит на 1,2 млн рублей и перевела все деньги мошенникам.

После того, как она поняла, что стала жертвой аферы, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что барнаулец перечислил мошенникам более 8 млн рублей.

ТОЛК