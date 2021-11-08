Горняк22: Пожар уничтожил собранный урожай и сельхозтехнику в алтайском селе

МЧС. Пожар Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

За три праздничных дня в Алтайском крае произошло 79 пожаров, 17 из них произошли в краевой столице и 62 — на территории края

Ночью 6 ноября в селе Ракиты Михайловского района произошел пожар на складе на улице Заозерная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. Площадь возгорания достигла 500 «квадратов».

Когда на место прибыли пожарные, помещение горело открытым огнем. В результате ЧП была уничтожена сельхозтехника, несколько тонн пшеницы и подсолнечника, повреждена крыша и обшивка. На месте работали четыре автоцистерны и восемь человек личного состава МЧС.

Пострадавших в пожаре нет. Причину происшествия устанавливают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что семь человек эвакуировали из-за пожара в частном доме Барнаула.

ТОЛК