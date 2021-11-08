Горняк22: Спасатели не могут найти пропавшего в горах Алтая туриста

Горы Алтая Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Поиски пропавшего мужчины ведутся в труднодоступной местности, район поисков занимает около 100 километров по маршруту

Спасатели на вертолете обследовали маршрут туриста, который пропал в горах Республики Алтай 6 ноября, однако поисковая операция не дала никаких результатов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону

7 ноября десять спасателей вновь отправились на вертолете МЧС России Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра к месту проведения поисков. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Напомним, 27-летний турист из Новосибирска 1 ноября вышел в одиночный поход из поселка Кучерла к Аккемскому озеру по Аккемской тропе. После посещения Аккемского озера он планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро, либо по верхам через «Каменную избу» до поселка Кучерла.

3 ноября он должен был выйти на связь, однако сеанс связи не состоялся. Поход должен был завершить 5 ноября, однако к месту назначения турист не вышел. 5 ноября начались описки мужчины. Помощь в проведении поисков оказывают родственники туриста.

ТОЛК