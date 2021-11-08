Горняк22: Фура перевернулась и съехала в кювет на трассе в Алтайском крае
ДТП Фото: Барнаул22
В Алтайском крае после морозов наступило потепление, что стало причиной сильного гололеда на трассах. В связи с этим в регионе выросла аварийность на дорогах
Днем 7 ноября на трассе Барнаул – Бийск произошло ДТП – фура перевернулась «на бок» и слетела в кювет, сообщает «Barnaul22».
На кадрах видно, что кабина грузовика сильно разбита, а прицеп отвалился и улетел в кювет. Были ли второй участник аварии, не уточняется.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что участниками аварии днем в субботу на новосибирской трассе стали около 15 автомобилей, в том числе рейсовый автобус.