Горняк22: Фура перевернулась и съехала в кювет на трассе в Алтайском крае

ДТП Фото: Барнаул22

В Алтайском крае после морозов наступило потепление, что стало причиной сильного гололеда на трассах. В связи с этим в регионе выросла аварийность на дорогах

Днем 7 ноября на трассе Барнаул – Бийск произошло ДТП – фура перевернулась «на бок» и слетела в кювет, сообщает «Barnaul22».

На кадрах видно, что кабина грузовика сильно разбита, а прицеп отвалился и улетел в кювет. Были ли второй участник аварии, не уточняется.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что участниками аварии днем в субботу на новосибирской трассе стали около 15 автомобилей, в том числе рейсовый автобус.

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