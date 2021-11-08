Горняк22: Мошенник развел на деньги владельца сгоревшего кафе в Сростках

Пожар в Сростках Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

После пожара мужчине позвонил человек, который представился сотрудником МЧС из Республики Алтай. За небольшую сумму он пообещал посодействовать в экспертной оценке пожара

48-летний житель Алтайского края стал жертвой мошенника, который обманом лишил его 27 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Судя по всему, потерпевший – владелец кафе «Печки-лавочки» в селе Сростки, где недавно произошел пожар. После ЧП хозяину заведения позвонил мужчина, который представился сотрудником МЧС из Республики Алтай.

Звонивший рассказал, что может оказать содействие в экспертной оценке причин возгорания, но для этого ему якобы нужно купить подарки для членов комиссии, которые могли бы осмотреть место пожара в любое удобное время.

Мошенник попросил мужчину перевести ему 27 тысяч рублей, чтобы он сам выбрал подарки. Он также заверил владельца кафе, что тот сможет потом их забрать в одном из магазинов Горно-Алтайска. Мужчина согласился на такие условия и отправил деньги.

После этого он приехал в названный мошенником магазин и на кассе потребовал получения своего товара. Управляющий рассказал ему, что никаких заказов он не получал и посоветовал обратиться в полицию.

В настоящее время в полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, что 2 ноября в придорожном сервисе в Сростках произошел крупный пожар. На территории комплекса загорелось кафе «Печки-лавочки». Сначала от деревянной постройки шел густой дым, а затем она стала гореть открытым огнем. Площадь пожара составила 150 кв. метров. При возгорании никто не пострадал, все люди успели выйти из здания.

ТОЛК