Горняк22: Барнаульская мэрия требует деньги с подрядчика за проваленную работу с разметкой

Администрация Барнаула Фото: Виталий Барабаш

Сопредседатель краевого ОНФ Евгения Гущина, которая является основным владельцев компании, порекомендовала обращаться по всем вопросам к новому руководителю

Мэрия Барнауле пытается взыскать с компании «Дорожные знаки Алтая» («ДЗА») 180 тысяч рублей за ненадлежащим образом исполненный контракт, сообщает «Банкфакс».

Причиной конфликта стал договор по нанесению дорожной разметки, который так и не был исполнен. Возможно, компанию ждет скорое банкротство из-за обилия финансовых претензий контрагентов фирмы и смены руководства.

Стало известно, что контракт предполагал установку знаков, содержание улиц и нанесение разметки на проезжую часть. Его стоимость оценили в 38,3 млн рублей. При этом весной водители начали жаловаться на отсутствие работ в этом направлении.

Позже контракт расторгли и компания прекратила работу. На тот момент обязательства исполнили на сумму в 17 млн рублей. Они были оплачены. В конце августа от «ДЗА» потребовали уплаты штрафов на сумму 190 тысяч рублей за нарушение сроков выполнения 38 поручений.

Первый штраф в 10 тысяч рублей бывший подрядчик оплатил сразу. Предположительно, еще один штраф компания так и не оплатила, поэтому муниципалитет обратился в суд.

Кроме того, власти уже нашли компанию, которая закончит работу за «Дорожными знаками Алтая». Ею стало местный научно-технический центр «Дорожные технологии». До этого фирма занималась лишь в более мелких муниципалитетах. Стоимость контракта составляет 20 млн рублей. Предположительно, его завершат к 10 декабря. Барнаульцы уже заметили, что на многих дорогах, наконец, появилась разметка.

Ранее мэрия разъяснила «мирный разрыв» контракта с «Дорожными знаками Алтая». Чиновники не стали «вступать в конфликт» и обоюдно разорвали контракт с подрядчиком, который нарушил условия и не выполнил обещанные работы. По их словам, причиной срыва контракта стали проблемы из-за высоких цен на металл.

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