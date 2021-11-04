Горняк22: Похолодание до -26 градусов придет в Алтайский край на ноябрьские праздники

Морозы Фото: Анна Меньшикова

В Гидрометцентре сообщают об аномальном похолодании в Сибири: отклонение от нормы для этого времени сейчас составляет до 14 градусов

В ближайшие сутки в Алтайском крае ожидается серьезное понижение температуры воздуха. Правда, уже через пару дней в регион вновь вернется потепление, сообщает краевой ЦГМС.

Так, в ночь на 4 ноября в Алтайском крае столбики термометров опустятся до -16…-21, а местами и до -26 градусов. В Барнауле похолодает до -21 градуса. В дневное время морозы по краю удержатся на отметке до -17 градусов. В этот день без существенных осадков, на дорогах сильная гололедица, а утром местами туман и изморозь.

Ночью 5 ноября ожидается все еще морозная погода – до -10…-15, а местами до -21 градуса. В краевом центре – около -14. В дневные часы температура воздуха составит -1…-6, местами до -11 градусов и преимущественно без осадков.

В ночь на субботу, 6 ноября, морозы еще не отпустят хватку и будет около -9…-14, местами по востоку до -18…-23 градусов. Однако днем уже значительно потеплеет – до -2…+3 градусов. При этом пойдет снег, возможна метель. На дорогах сохранится гололедица.

ТОЛК