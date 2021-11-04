Горняк22: Умер освободившийся из колонии актер сериала «Бригада»

Дмитрий Гуменецкий Фото: кадр из сериала "Бригада"

В 2015 году суд приговорил артиста к тюремному заключению. Он должен был выйти на свободу в 2023 году, но освободился в 2020 году по УДО из-за проблем со здоровьем

В Москве актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий умер от рака, сообщает «Пятый канал».

Артисту было 49 лет. Последние дни они провел в хосписе, куда его доставили из колонии строгого режима в Рязанской области. Гуменецкий был осужден за хранение крупной партии наркотиков.

Ранее Дмитрий Гуменецкий был майором спецназа, а также профессиональным военным с опытом боевых действий. Позже сыграл в таких фильмах, как «Бригада», «Цена жизни», «Нежный возраст» и «Бумер».

Ранее умер алтайский спортсмен из Книги рекордов Гиннесса. Петр Жинкин первый из алтайских гиревиков получил звание «Заслуженный мастер спорта» по версии Международной конфедерации мастеров гиревого спорта.

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