ГОРНЯК22 04.11.2021
Происшествия

Горняк22: В Бийске всего на три дня открыли дополнительный пункт вакцинации

Горняк22
11 часов Ago

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

В связи с возросшим спросом на вакцинацию от коронавируса в наукограде решено увеличить количество прививочных пунктов, но временно

В Бийске открыли дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Правда, он будет работать всего три дня, сообщает «Бийский рабочий».

Так, привиться от COVID теперь также есть возможность в гимназии №1 на Зелёном Клине.

Режим работы пункта: 2, 3 и 5 ноября с 8.00 до 15.00.

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