Горняк22: В Бийске всего на три дня открыли дополнительный пункт вакцинации
Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш
В связи с возросшим спросом на вакцинацию от коронавируса в наукограде решено увеличить количество прививочных пунктов, но временно
В Бийске открыли дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Правда, он будет работать всего три дня, сообщает «Бийский рабочий».
Так, привиться от COVID теперь также есть возможность в гимназии №1 на Зелёном Клине.
Режим работы пункта: 2, 3 и 5 ноября с 8.00 до 15.00.