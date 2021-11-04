Горняк22: В Камне-на-Оби ремонт ливневки решили отложить из-за морозов

Камень-на-Оби Фото: Анна Меньшикова

В 2019 году алтайское правительство обратило внимание на состояние дорожного полотна в Камне-на-Оби. Проезжая часть на Пушкина была практически непригодной для езды

В Камне-на-Оби на перекрестке улиц Пушкина и Колесникова перекрыли движение из-за ремонта системы водоотведения, сообщают «Каменские известия».

До указанного срока – 1 ноября – работы выполнить не успели, и улица до сих пор недоступна для движения. По словам властей и подрядчика, вести бетонные работы стало невозможно из-за морозов. Вырытую траншею пообещали закопать, а ремонт отложить до весны.

Стало известно, что 28 октября на перекрестке улиц Пушкина и Колесникова начались дорожные работы. Несколько дней рабочие рыли траншею, соединяющую две улицы. В углубление на дороге должны были положить бетонные водопропускные лотки для отведения воды с улицы Пушкина.

По словам местных жителей, сейчас работы остановились. Рабочие перестали появляться на объекте, а траншею никто не закопал. При этом проблемы с оборудованием водоотведения на этом перекрестке длятся уже год. Водопропускные лотки через проезжую часть должны были установить еще осенью прошлого года.

В разное время на этом участке планировали установить бетонные лотки или трубу. Это привело к задержкам работ. Кроме того, работы на дороге постоянно переносили из-за холодной погоды. На днях в город должны привезти водопропускную трубу, которую уложат через перекресток. Весной же обещают залить бетонные лотки.

В 2019 году на улице Пушкина начались ремонтные работы, но в 2021 году общественники отметили, что с водоотведением все еще имеются проблемы. Кроме того, предположительно, на месте старой ливневки просело дорожное покрытие.

Ранее в Барнауле автомобиль провалился в яму, вырытую коммунальщиками на дороге. По словам очевидцев происшествия, возможно, из-за плохой видимости водитель не заметил ограждение. На месте ДТП действительно заметно ограждение вокруг ямы.

ТОЛК