Горняк22: В Центре Гамалеи рассказали, как будут проверять подлинность вакцинации

Дельта-штамм Фото: instagram.com/rospotrebnadzor.official

Вирус-вектор, который использовали в «Спутнике», довольно редкий, и мало кто встречается с ним в жизни. Если к нему нет антител, значит, человек не прививался

Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании теста, позволяющего определить, действительно ли человек вакцинировался от COVID-19 или его сертификат о вакцинации поддельный. В качестве маркера специалисты используют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который использован в «Спутнике V», сообщают «Известия».

Если антител у человека не найдут, это будет означать, что он не прививался. Этот вирус редкий, и, скорее всего, человек не встречался с ним до введения вакцины.

«Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке вектора – Ad26, то, скорее всего, у него поддельный сертификат. <…> Мы не находим [доказательств вакцинации] у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы», – пояснил Гинцбург.

Ранее в Барнауле возбудили уголовное дело о продаже поддельного сертификата о вакцинации. Фигурантом стал врач-терапевт. Также «Толк» писал в августе 2021 года, что на торговле QR-кодами попались сотрудники крупнейшей в городе поликлиники №14. Тогда ее главврач Дмитрий Денисов не стал опровергать эту информацию.

ТОЛК